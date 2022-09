USA, spari in un liceo dopo una lite a Philadelphia

09:40 – Un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso, ed altri tre sono stati feriti, in una sparatoria avvenuta dopo una rissa nel liceo Roxborough di Philapdelphia.

Stando alle prime ricostruzioni, la lite è scoppiata al termine di una partita di football. La sparatoria è avvenuta intorno alle 16:40 (ore 22:40 in Italia). Secondo gli investigatori, il killer ha aperto il fuoco da un veicolo in corsa e poi è scappato. I quattro studenti colpiti, due 14enni, un 17enne e un altro di cui non si conosce l’età, facevano parte della stessa squadra.

Gli studenti sono stati portati d’urgenza al Temple University Hospital della città, ma purtroppo per uno dei due 14enni non è bastato. (Fonte ANSA)