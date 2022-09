I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina nella zona del parco del Cardeto, per recuperare un cane di razza Setter caduto lungo una scarpata. L’animale è stato raggiunto dai Vigili del Fuoco che si sono fatti strada con la motosega tra i rovi per liberare il cane. Dopo averlo raggiunto e recuperato, è stato consegnato al proprietario in buone condizioni di salute.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=82187