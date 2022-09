Dal 1 Ottobre, le mascherine non saranno più obbligatorie su nessun mezzo pubblico

Dal 1 Ottobre del 2022 le mascherine non saranno più obbligatorie su nessun mezzo pubblico. La legge imponeva l’obbligo della mascherina FFP2. Una scelta presa dal Governo nel mese di Giugno 2022, la proroga scadrà tra qualche giorno. L’obbligo della mascherina FFP2 veniva utilizzata all’interno di treni, autobus, navi, traghetti, metro, e aerei.

Non sono ancora chiare le dinamiche per quanto riguarda le strutture sanitarie, ospedali, e nelle residenze socio-sanitarie assistenziali (RSA), una decisione che sarà presa dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, secondo quanto dice il Corriere della Sera, nella giornata di oggi il Ministro potrebbe firmare una nuova ordinanza per mantenere l’uso della mascherina ancora per un mese all’interno delle strutture sanitarie (Fonte: Ilpost.it).

AO