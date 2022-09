Siracusa. Droga: nascondeva kg 1,5 di hashish in casa

Comando Provinciale di Siracusa – Siracusa , 29/09/2022 10:12

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Siracusa nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un commerciante 40enne pregiudicato.

I Carabinieri hanno bloccato l’uomo presso l’attività commerciale che gestisce e lo hanno condotto presso la sua abitazione dove, in camera da letto, custoditi all’interno di un trolley, hanno rinvenuto oltre 1,5 kg di hashish confezionato in panetti da 100 grammi cadauno, alcuni bilancini e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Al termine delle operazioni l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre, la droga e il materiale per la suddivisione in dosi dello stupefacente sottoposti a sequestro.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/droga-nascondeva-kg-1-5-di-hashish-in-casa