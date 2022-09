Energia. Cingolani: tetto al prezzo del gas sia attrattivo per i fornitori

Ministro parla di cap price ‘a forchetta’

(DIRE) Bruxelles, 30 Set. – “Un tetto fisso da cui non ci si può muovere in un libero mercato è percepito male: chiediamo che si discuta nei dettagli un range ampio e sufficientemente attrattivo per i fornitori, possiamo chiamarlo un tetto con forchetta”. Così il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, a margine del Consiglio Ue straordinario dell’Energia tenutosi a Bruxelles, nei quale i ministri dell’UE hanno adottato le misure proposte dalla Commissione europea il 14 Settembre per contrastare l’aumento dei prezzi.

“La quasi totalità dei Paesi è d’accordo che un tetto solo sul gas russo sarebbe più che altro una sanzione: oltretutto ormai la Russia fornisce una percentuale abbastanza bassa del gas europeo, per cui l’effetto sul prezzo medio di tutto il gas importato sarebbe irrilevante”, ha aggiunto Cingolani. (Pis/ Dire) 16:58 30-09-22