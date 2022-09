Fino al 9 Ottobre 9 Ottobre Eataly c’è la festa della pizza

(DIRE) Roma, 30 Set. – È la regina indiscussa della cucina italiana all the world: la pizza. Che sia tradizionale, innovativa, o rivisitata, la tonda conquista tutti e il mondo della pizza allarga sempre di più i suoi confini dando vita a nuove tendenze ed esperienze di gusto. Per scoprire e assaporare i grandi classici e le novità del settore, Eataly, in tutti i suoi punti vendita in Italia, fino al 9 ottobre organizza la Festa della Pizza con numerosi appuntamenti. A Roma, lo store di Ostiense renderà omaggio alla pizza con incontri e cene speciali in compagnia di grandi Maestri pizzaioli, corsi di panificazione, degustazioni gratuite nel Mercato, menu dedicati nei Ristoranti in particolare da Pizza & Cucina, in Birreria, nel corner della Pizza alla Pala e in Panetteria.

LE PIZZA DA GUSTARE A partire da lunedì 3 ottobre, nel Ristorante Pizza & Cucina al primo piano, ogni sera alle 19.30, un Maestro Pizzaiolo presenterà alcune tra le sue più emblematiche specialità. Ad inaugurare la Festa della Pizza sarà Luca Pezzetta della Pizzeria Clementina di Fiumicino (Tre Spicchi Gambero Rosso) che farà degustare la Margherita 2.0 (pomodoro migliarese, bufala stracciata a mano, stracotto datterino giallo e rosso e pesto di basilico), la Marinara del futuro (pomodoro migliarese, capperi, olive, origano, alici dell’asta di Fiumicino, pomodori confit, polvere di olive nere e aglio nero fermentato), la Capricciosa amò de pezz (pomodoro migliarese, bufala stracciata a mano, carciofo fritto alla giudia, prosciutto crudo 24 mesi, olive leccino disidratate, funghi e bottarga di uovo) e la Boscaiola 2.0 (fiordilatte, salsiccia di suino nero, funghi trifolati, mix di erbe e crema di peperoni).

Sapori del territorio nelle tonde di Luca Mastracci della Pizzeria Pupillo Pura Pizza di Frosinone (Tre Spicchi Gambero Rosso), che martedì 4 ottobre proporrà la Margherita (pomodoro, fiordilatte del caseificio Alveti e Camusi e basilico), la Terracina – Amaseno (pomodoro, stracciata di bufala di Amaseno, alici di Terracina e origano), la Margherita Bruciata (fiordilatte del caseificio Alveti e Camusi e pomodorino bruciato az. Ferrante) e la Salsiccia e patate (fiordilatte del caseificio Alveti e Camusi, provola affumicata del caseificio Alveti e Camusi, salsiccia Di Lauretti e patate rosse).

Mercoledì 5 Ottobre sarà protagonista la Pizzeria Sant’Isidoro Pizza & Bolle di Roma (Due Spicchi Gambero Rosso) con la Margherita (pomodoro San Marzano DOP az. Solania, fior di latte di Agerola, parmigiano reggiano DOP, basilico ed olio EVO della Sabina DOP), la 3 Pomodori (bufala DOP, concentrato di pomodoro, datterino giallo del Vesuvio, datterino rosso semi-secco, crema di basilico ed olio EVO della Sabina DOP), la Parmigiana (salsa di melanzane alla parmigiana, melanzane a funghetto, provola di bufala DOP, parmigiano Reggiano DOP, concentrato di pomodoro, basilico ed olio EVO della Sabina DOP), la Tonno e cipolla (tataki di tonno rosso, guacamole alla messicana, cipolla caramellata, salsa teriyaki ed olio EVO della Sabina DOP) e la BBQ all’italiana (fior di latte latteria Gargiulo, provola di bufala DOP, cube roll irlandese, cipollotto grigliato, pomodoro verde fresco, crema di patate alla Cenere, olio EVO della Sabina).

La Festa della Piazza proseguirà Giovedì 6 Ottobre con Svario Pizza Bar di Roma che preparerà la Margherita (pomodoro, fiordilatte e basilico), la Napoli 2.0 (pomodoro, stracciatella di bufala e alici di Sciacca), Una pizza da “paura” (crema di zucca ed erbe di campo, guanciale di Amatrice, crema di pecorino romano, crumble di amaretto), Baccalà e ceci (crema di sedano rapa, ragù bianco di baccalà, ceci croccanti e germogli d’aglio), Patate e cotto ( fiordilatte, patate arrosto e cotto alla brace) e Manzo (fiordilatte, foglia di spinacio, tartare di manzo al coltello, zabaione salato alla senape).

Spostandoci in Birreria, domenica 9 ottobre alle 19.30, Amerina – La Pizzetta, locale del centro storico della capitale, farà assaggiare una selezione delle loro pizzette tonde cotte al padellino, farcite con topping classici e gourmet. Proporrà, tra le altre, la Cipolla e peperone crusco (cipolla caramellata, peperone dolce di Altino Presidio Slow Food tritato, olive taggiasche, mozzarella fiordilatte e rosmarino) e la Strepitosa (focaccia farcita con mostarda francese al miele, gorgonzola al mascarpone, broccoletti, olio infuso al limone e finocchiona DOP toscana).

FULVIO MARINO: IL SUO NUOVO LIBRO E UNA CENA SPECIALE Venerdì 14 ottobre, alle 18.30, Fulvio Marino – mugnaio, responsabile delle Panetterie di Eataly e celebre volto televisivo – presenterà il suo nuovo libro “Pizza per tutti.

Ricette, impasti e metodi di cottura” nello spazio antistante la Panetteria, al piano terra del negozio. Un incontro da non perdere per approfondire la conoscenza sugli impasti e dipanare dubbi sulla realizzazione della pizza. A seguire la degustazione delle specialità alla pala di Fulvio Marino.

In programma, nella stessa serata, una cena esclusiva nel ristorante Pizza & Cucina, al primo piano del negozio, con Fulvio Marino e Stella Menna (@unastellaincucina), un’ospite speciale che supporterà il pizzaiolo nella creazione dei topping. Tra le tante pizze firmate da Fulvio Marino per la serata, vi segnaliamo: l’ Ortolana (polpa Antonella, cavolfiori colorati, friarielli, zucca arrostita, patate, champignon, crema di piselli e olive Italpesto), la Focaccia (ripiena con mortadella Negrini e stracciatella Miracolo a Milano), Acciughe e stracciatella (acciughe di Sicilia, stracciatella Miracolo a Milano con datterino Così Com’è). (Com/Red/ Dire) 23:34 30-09-22