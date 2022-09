Imperfezioni 9 Fall Winter ’22-23

Chi sa vedere le cose belle è perché ha la bellezza dentro di sé

Morfosis sceglie la prestigiosa Galleria del Cardinale Colonna. La designer Alessandra Cappiello svelerà la sua nuova collezione Autunno/Inverno 2022-23 con una sfilata Domenica 9 Ottobre, in un evento dedicato a stampa e private clients, presentato da Elena Parmegiani, Direttore Eventi della Galleria del Cardinale e della Coffee House di Palazzo Colonna e giornalista di moda e costume. In occasione della sfilata ci sarà un live dj set curato della dj Blade.

È sempre la consapevolezza dell’imperfezione, che caratterizza l’essere umano nella sua indole più intrinseca e profonda, la forza della Donna Morfosis e il filo conduttore della Collezione. “Scegliere uno stile scintillante restando ancorati alla realtà, alla quotidianità, all’eleganza di quel vestito, quella camicia, quel cappotto che proprio vorremmo sempre ritrovare nel nostro armadio – racconta la stilista – Affermare il proprio modo di essere attenti alle risorse del Pianeta scegliendo capi destinati a restare nel tempo”

I velluti e le sete si affiancano alla leggerezza dei pizzi e alle trame dei preziosi jaquard, dove tralci di rose si abbracciano tra loro e le fantasie si sovrappongono, miscelandosi per creare look eleganti e sempre graffianti in ogni occasione, questa volta anche per le spose. Uno stile esclusivo nella continuità con l’artigianato, la manualità e la preziosità di una volta, la ricerca dei dettagli dei materiali sono il frutto della collaborazione coi migliori artigiani e atelier europei e tendono all’obiettivo di un prodotto finale mai scontato, non omologato Tutto ciò esaltato e calato nella cornice della Galleria del Cardinale Colonna costruita nel 1730 dall’architetto Paolo Posi di cui le colonne si narra provengano dal Pantheon.

La struttura era originariamente destinata dal cardinale Girolamo II a biblioteca e alla collezione pittorica ed archeologica. La Sala da Ballo, ai tempi dell'affittuario ambasciatore di Francia, nel 1803 ospitò la cerimonia del battesimo delle due gemelle Savoia, Maria Teresa e Maria Anna, futura imperatrice d'Austria. Una selezione di capi della collezione sarà inoltre presente dal 3 ottobre con un pop-up store al Coin Excelsior di via Cola di Rienzo.