Oggi termina l’uso della mascherina nei mezzi di trasporto, ma l’obbligo della mascherina FFP2 rimane negli istituti sanitari e nei RSA. Una ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, la proroga durerà fino al 31 Ottobre 2022.

L’infettivologo Matteo Bassetti, su twitter ha scritto:“Mantenere l’obbligo della mascherina in ospedale e nelle Rsa per consentire l’accesso a tutti i visitatori. Stop a tamponi, green pass, misurazione febbre e moduli vari per farli entrare”. Un tweet che arriva dopo la nuova ordinanza del Ministro della Salute. (Fonte: Adnkronos.com).

AO