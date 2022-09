PNRR. Da MIPAAF investimenti a 42 progetti di infrastrutture irrigue

(DIRE) Roma, 30 Set. – “È stato firmato oggi, nel rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2 Componente 4 Investimento 4.3), il decreto del MIPAAF con cui si ammettono a finanziamento 42 progetti riguardanti investimenti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue, di cui 23 progetti relativi all’Area Centro Nord e 19 l’Area Sud, per un totale di circa 517 milioni di euro. I 42 progetti finanziati oggi si aggiungono a 55 progetti inclusi nella stessa misura del PNRR, già in esecuzione, per un totale di 360 milioni di euro”.

Lo comunica il ministero. Poi: “Il programma di investimenti sarà presto completato con ulteriori 440 milioni di euro messi a disposizione attraverso risorse nazionali, che contribuiranno al raggiungimento dei target dell’investimento, verso un sistema irriguo sempre più efficiente e capace di affrontare le sfide climatiche in atto.

I Soggetti attuatori potranno contare nelle diverse fasi di attuazione dell’investimento sul supporto dello Sportello tecnico messo a disposizione dal Ministero, grazie alle funzionalità del portale nazionale Capacity Italy, specificamente ideato per facilitare la realizzazione dei progetti del PNRR”. (Com/Anb/ Dire) 19:17 30-09-22