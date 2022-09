USA, vittime uragano Ian

10:35 – Il bilancio delle vittime dell’uragano Ian è destinato a peggiorare, sale a 17 il numero di morti legati al suo passaggio. Ron DeSantis, Governatore dello Stato della Florida, ha reso noto il numero delle vittime, affermando che altre 700 persone sono state soccorse.

Oltre 2 milioni e 300 mila persone sono ancora senza elettricità, tra le contee maggiormente colpite ci sono Hardee, Charlotte, Lee e Highlands.

Sono in arrivo aiuti dallo stato del New Jersey, come affermato da Phil Murphy, Governatore dello Stato, che intende inviare 135 membri della Guardia Nazionale oltre che 40 veicoli militari. Mentre dalla Louisiana arriveranno 245 membri della Guardia Nazionale, disponendo una task force per accogliere le famiglie vittime dell’uragano. (Fonte Repubblica)