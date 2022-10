Governo. Lupi (NM): bene Meloni, nomi ed incarichi dopo i temi

(DIRE) Roma, 2 Ott. – “Si avvicina sempre di più il momento in cui al Centrodestra verrà affidato il compito di governare l’Italia, che in questa particolare congiuntura va preso con la massima serietà.

Per questo la coalizione ha deciso di rinunciare ai festeggiamenti, pur avendo nel nostro cuore celebrato il cambio epocale di una stagione politica; e per questo è ancora più da apprezzare l’atteggiamento di Giorgia Meloni che ha deciso di non affrontare subito il tema dei nomi e delle caselle ministeriali da riempire, pensando invece alle cose pratiche che ci aspettano dopo gli incarichi formali: sburocratizzazione, dl Aiuti ter, caro energia, blocco dei distacchi delle utenze a chi non può pagare ed ha sempre avuto un atteggiamento virtuoso, il tutto finanziato dai fondi europei, immediatamente disponibili.

L’Europa, in questo momento più che mai, è fondamentale; per questo spero che la Germania ripensi allo strappo in avanti fatto gettando sul tavolo 200 miliardi per calmierare l’effetto bollette: ci si salva tutti insieme, non da soli. Gli italiani, con il loro voto, ci hanno chiaramente chiesto di pensare ai temi sul tavolo, di mettere lo Stato al servizio di famiglie e imprese”. Lo dice Maurizio Lupi, capo politico di Noi moderati. (Com/Pol/ Dire) 13:38 02-10-22