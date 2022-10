Lucca. Tratto in arresto un cittadino colombiano destinatario di un mandato di cattura europeo

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino colombiano destinatario di un mandato di cattura europeo emesso dalla Slovenia per reati di frode. Si Tratta di un cittadino colombiano, di 50 anni. residente a Londra, con passaporto olandese, che si trovava in ferie a Lucca con la moglie.

La Squadra Mobile, a seguito di servizi investigativi, aveva appreso della sua presenza in citta individuandolo ed arrestandolo. Lo stesso, dopo le formalità di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Lucca a disposizione dell’A.G. procedente.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Lucca/articolo/760633956c0c6072873689898