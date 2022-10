PD. Boccia: il lavoro di Letta è una garanzia per la nuova fase costituente

“Agorà utili a nuova partecipazione”

(DIRE) Roma, 2 Ott. – “In questi mesi il segretario Enrico Letta ha fatto un grande lavoro che è patrimonio comune: l’apertura del Partito democratico alla società anche attraverso le Agorà, che ha visto la partecipazione di oltre centomila persone che si sommano, nella partecipazione e nella mobilitazione che verrà fuori con la prima fase, agli iscritti. Un lavoro preziosissimo.

Oggi il percorso da fare segue quell’idea di apertura alle tante e ai tanti che vogliono partecipare al rafforzamento e alla costruzione del più grande soggetto politico del centrosinistra in Italia e in Europa. A questo dovrà servire il congresso”. Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD, in diretta a Sky Agenda. (Com/Pol/ Dire) 13:19 02-10-22