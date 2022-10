Covid-19, Calabria: da ieri 368 casi positivi in più

Sanita’ – Catanzaro, 03/10/2022

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 559818 (+368) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3797408 (+2.141).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2570 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2542 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 92909 (92527 guariti, 382 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 32448 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32393 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128508 (127201 guariti, 1307 deceduti) .

– Crotone: CASI ATTIVI 411 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 405 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55255 (54989 guariti, 266 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1856 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1825 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 189898 (189040 guariti, 858 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 512 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 503 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48464 (48278 guariti, 186 deceduti).

Fonte: https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?30099