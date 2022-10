Covid. Bollettino: in Italia 13.316 nuovi casi e 47 decessi

(DIRE) Roma, 3 Ott. – Sono 13.316 i nuovi casi di positività al Covid-19 e 47 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 177.197 vittime e 22.542.568 contagi da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 85.693 tamponi (ieri 147.359), per un tasso di positività al 15,5%.

Sul fronte del sistema sanitario si registrano 140 pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 133), mentre gli ingressi giornalieri sono 20. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.520 (ieri 4.292). Gli attualmente positivi sono infine 466.949. (Rac/ Dire) 16:23 03-10-22