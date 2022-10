Elezioni. Cingolani: io nel nuovo governo? No, torno al mio lavoro

(DIRE) Roma, 3 Ott. – “C’è un tempo per i tecnici e c’è un tempo per i politici. Il Parlamento deve riprendere le sue prerogative, io quello che potevo fare l’ho fatto. Ovviamente farò tutto in mio dovere per passare le consegne al nuovo governo, soprattutto sulle cose internazionali.

Abbiamo un buon prestigio internazionale in questo momento, sono sicuro che lo faranno crescere ulteriormente. Detto questo vorrei tornare a fare il lavoro”. Lo ha detto Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, ospite a Restart in onda stasera su Rai2. (Anb/ Dire) 19:23 03-10-22