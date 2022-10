Energia. SI: molti non riescono a pagare di più, stop subito a distacchi

(DIRE) Roma, 3 Ott. – “Io vedo attorno a me un sacco di persone che cominciano a mandare indietro le bollette. Non è una scelta politica: semplicemente non riescono a pagarle. Sono lavoratori e pensionati, gente che bene o male arrivava a fine mese, ma ora non ce la fa.”

Lo afferma il responsabile economia di Sinistra Italiana Giovanni Paglia. “E con l’inflazione al 10% – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – saranno sempre di più.”

“Ci sono quindi alcune cose da fare immediatamente: bloccare i distacchi delle utenze; imporre un tetto massimo al costo di gas ed elettricità; restituire – conclude Paglia – i 50 miliardi di extraprofitti a cittadini e imprese.” (Rai/ Dire) 18:00 03-10-22