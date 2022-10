I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale sulla SP11 Novara – Vercelli che ha visto coinvolto un mezzo pesante che trasportava un container cisterna a pieno carico. Sul posto le squadre VVF sono giunte con un’autopompa, autogru e nucleo NBCR mettendo in sicurezza l’area e la rimuovendo il mezzo. Si sono registrati forti disagi per il traffico.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=82254