Reggio Calabria: al via alle prime riprese del film “I Versace”

Durante la mattina a Reggio Calabria, sono iniziate le riprese per il film “I Versace”, una pellicola che sarà diretta dal Regista Mimmo Calopresti. Nella mattinata di oggi sono state ricreate le prime scene. Il lungometraggio tratterà la storia dello stilista di fama mondiale, Gianni Versace, cittadino reggino, che nella sua moda ha sempre riportato la sua città, come il famoso marchio in cui è ritratta Medusa.

Il giovane Gianni Versace verrà interpretato dall’attore Leonardo Maltese, famoso per la sua interpretazione di Ettore nel film “Il Signore delle Formiche”, presentato alla 79ª Mostra Cinematografica di Venezia.

Il film racconterà i primi anni di vita dello stilista scomparso a 50 anni, ucciso davanti alla sua villa a Miami Beach.

AO