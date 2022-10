Quattro ragazzi italiani sono stati arrestati nella città di Ahmedabad in India. L’accusa con la quale sono stati fermati è quella di aver disegnato graffiti su due carrozze della metropolitana. I giovani, in base a quanto scritto sull’ Indian Express e poi ripreso dall’agenzia RAITv, sono stati individuati sulla base di filmati delle telecamere di sorveglianza. I quattro giovani fermati in India, la cui età è tra i 21 ed i 29 anni, sono originari del Centro-Italia.

FMP