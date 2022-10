Blue Air sospende i voli in Calabria. U.Di.Con.: “Gravi disagi per i viaggiatori”

Reggio Calabria 04/10/2022 – “Blue Air è stata costretta a posticipare le operazioni di volo e la vendita dei biglietti a data da destinarsi. Chiediamo a tutti i nostri passeggeri interessati dalla cancellazione del volo di non presentarsi in aeroporto.” E’ quanto apprendiamo amaramente aprendo il sito dal sito ufficiale della compagnia aerea.- Queste le dichiarazioni del Commissario Regionale Nico Iamundo.

Da alcune verifiche sembrerebbe emergere che nell’ultimo periodo Blue Air era stata costretta a fermare i suoi voli a causa di un blocco dei conti bancari, che aveva portato all’impossibilità di eseguire i pagamenti causando non pochi disagi ai viaggiatori in partenza dalla Romania e dal resto d’Europa. Ad oggi il disservizio sta continuando, arrivando ad interessare l’Aeroporto dello Stretto che subirà maggiori disagi in quanto era l’unica compagnia che garantiva la tratta Reggio-Torino. Subirà la stessa sorte anche l’aeroporto di Lamezia Terme. Continua Iamundo

“Gli Aeroporti Calabresi sono una vera e propria cattedrale nel deserto, vengono sempre messi in secondo piano e con questa situazione viene accentuato il fatto che nella nostra Terra abbiamo una rete di trasporti inesistente.” Non sono ancora note le motivazioni che hanno portato la compagnia aerea rumena a sospendere le operazioni di volo. Quello che sappiamo è che ad oggi non è possibile acquistare biglietti per le tratte da e verso la nostra Regione. Questo evento non passerà in sordina ma ci impegneremo ad interfacciarci nei tavoli di lavoro a chiedere chiarimenti al Governatore della Calabria ed alla stessa compagnia nell’ottica di una maggior tutela cercando di rendere i diritti dei consumatori calabresi una realtà ordinaria. ”- conclude Iamundo.