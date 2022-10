Lux Area Center. Artigiani in Mostra a Palazzo Colonna: riapre la stagione l’8 e il 9 ottobre 2022

Riapertura di stagione ricca di novità per il Lux Area Center di Artigiani in Mostra il prossimo sabato 8 e domenica 9 Ottobre 2022 nell’elegante Coffee House di Palazzo Colonna, situata in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi da Piazza Venezia. Arte e moda in mostra. Molti i nuovi artigiani che andranno ad affiancare i noti espositori che da anni danno vita alla sofisticata esposizione. In particolare un occhio attento alle nuove collezioni moda per l’autunno inverno 2022/2023 con la selezione di brand italiani curata da 2AElle,con la maglieria artigianale di Cinzia Modiano, con i cappelli MyHat di Marcella Angeletti, con le novità di moda ecosostenibile provenienti dal Brasile della famosa buyer internazionale Eire Mota, con le creazioni della fashion designer AnnaBruna Moda , con la nuova collezione di t-shirt artistiche de Icoloridi di Monica. Per gli accessori sarà un viaggio incantato tra i gioielli di Carlo Costantino in argento e bronzo con pietre semipreziose realizzati con la tecnica della cera persa, le borse hand-made in crochet di Tavassi Napoli Brand che riscuotono sempre un grandissimo successo di pubblico, e i richiestissimi bijoux di BijouxFunChic sempre attenta alle ultime tendenze dalle passerelle di moda internazionale, che proporrà tra le varie creazioni anche la collezione Cammei, ispirata agli ultimi showcase di Dolce & Gabbana. Ad impreziosire la mostra Gaibi, un artista eclettico e incontaminato, ispirato dall’esigenza di rendere concrete le proprie sensazioni interiori. Allergico ai preconcetti e insofferente alle prigioni dei salotti intellettuali, si è liberato dalle catene dell’ipocrisia e dell’opportunismo culturale, trasformando le catene stesse in opere d’arte ed oggetti di design. Il risultato è visivamente potente, elegante e senza tempo. In questa opening il pubblico potrà usufruire dei consigli della nota Astro Blogger Elisa Sole su come interpretare al meglio la moda attuale sposandola alla propria personalità che presenterà la sua Linea Suerte di Tele e Disegni Ispirati alla Luna Astrologia Femminile e Spiritualità. Un occhio attento sempre alla cosmetica naturale con la presenza di Note di Sapone linea di prodotti biologici e cosmetici prodotti con la scelta di ingredienti di origine vegetale, dermocompatibili e provenienti dall’ agricoltura biologica con la certificazione Bio Eco Cosmesi Aiab che garantisce il rispetto di norme e processi produttivi molto rigidi. Presenti anche gli splendidi ed originali dipinti dello stilista Massimo Bomba dedicati ad allegorie femminili e personaggi storici. Per la parte maschile interverrà Antica Calzoleria Reale con le ricercate calzature maschili. Presenti anche gli originali occhiali da sole uomo/donna dell’azienda Meller. In esclusiva al Lux Area Center tornano i richiestissimi complementi d’arredo in plexiglass di Plex Art di Donato Pompa. Come sempre ci sarà uno sguardo alla solidarietà, verso i nostri fedeli amici a quattro zampe, grazie alla presenza dell’Associazione Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia. Officine Creative Roma, da anni, si conferma essere un’azienda leader per l’organizzazione delle vendite moda in contesti particolari e prestigiosi.

Per maggiori informazioni:

Sabato 8 ottobre 2022 ore 11.00-19,30

Domenica 9 ottobre 2022 ore 11,00-19,30

Coffee House Palazzo Colonna: Piazza SS. Apostoli 67, Roma

(accanto il Museo delle Cere)

Ingresso gratuito

Chi volesse prenotare uno spazio espositivo può inviare un’e-mail a luxareacenter@yahoo.com #LUXAREACENTER www.officinecreativemarket.com/p/luxareacenter.html