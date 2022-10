Burkina Faso. Giunta conferma piano per voto entro 2024

(DIRE) Roma, 5 Ott. – La nuova giunta militare che ha preso il potere in Burkina Faso intende rispettare la data delle elezioni concordata con l’Ecowas per la fine del 2024. Ai microfoni di Radio France internationale l’ufficiale Ibrahim Traore ha chiarito: “Ci auguriamo che il ritorno al normale ordine costituzionale abbia luogo anche prima di quella data se la situazione lo consentirà”. Traoré domenica scorsa ha preso la guida del Paese rovesciando la giunta militare del luogotenente colonnello Paul Henri Sandaogo Damiba, che aveva acconsentito a soddisfare la richiesta della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas/Cedeao) di portare i cittadini al voto quanto prima.

Il Burkina Faso è infatti incorso nel secondo colpo di Stato militare in meno di un anno, in una regione che ha visto i governi di altri due Paesi cadere per via di golpe dell’esercito. Traore ha giustificato il nuovo colpo di stato con l’incapacità di Damiba di porre fine agli attacchi dei gruppi armati ribelli nel nord, che hanno causato due milioni di sfollati. Anche Damiba aveva spodestato l’esecutivo eletto per la stessa ragione. Intanto si sono registrate manifestazioni di protesta dei sostenitori del golpe nella capitale Ouagadougou, davanti all’ambasciata di Francia, ex Paese coloniale accusato di non fare abbastanza per fermare la militanza armata. Presenti anche bandiere della Russia, uno Stato che si starebbe proponendo come alternativa alla Francia nell’area in termini di cooperazione militare ed economica. (Alf/Dire) 11:57 05-10-22