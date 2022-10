Colombia, incidente in un deposito di bombole di gas

11:20 – Una serie di esplosioni in un deposito di bombole del gas di Barrancabermeja ha terrorizzato i cittadini locali del porto industriale e petrolifero del dipartimento di Santander, in Colombia.

Il bilancio provvisorio è di vari morti e almeno 30 feriti. Gli scoppi e le fiamme generate da essi hanno causato panico nella popolazione, mentre i vigili del fuoco hanno cercato di spegnere le fiamme in totale emergenza. Sebbene non sono ancora note le cifre esatte delle vittime si parla di almeno una ventina di feriti.

Il Sindaco Alfonso Eljach, ha dichiarato l’allerta gialla per il settore ospedaliero che sta ricevendo numerosi feriti ed ustionati. Al momento non si conoscono le cause dell’esplosione.