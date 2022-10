Energia. Gelmini: Toscana, voto destra contro rigassificatore pessimo segnale

(DIRE) Roma, 5 Ott. – “In Toscana Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno votato a favore di un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle che chiedeva la sospensione dell’iter per la realizzazione del rigassificatore di Piombino. Un pessimo segnale per le speranze di avere nei tempi necessari questa infrastruttura strategica per il Paese: o i gruppi regionali di quei partiti non rispondono ai propri referenti nazionali oppure la nuova maggioranza uscita dalle urne si appresta a stoppare sine die quell’opera.

Per la quale peraltro è stato già nominato commissario, da un governo sostenuto anche da Lega e Forza Italia, il presidente della Regione Eugenio Giani ed è stato già stabilito per legge un timing di verifiche che non si possono fermare". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, componente della segreteria nazionale di Azione.