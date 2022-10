Iran: trovato il corpo di una ragazza

Diciannove giorni di proteste in nome di Masha Amini. Le rivolte non solo per Masha, ma anche per tutte le donne islamiche, continuano. Le forze dell’ordine stanno cercando di reprimere la rivoluzione, usando metodi poco anche violenti. Gli ultimi dati ci parlavano di 90 arresti, tra cui 92 le perone uccise (ma potrebbero essere cifre in difetto), le forze dell’ordine negano questi numeri.

Da poco è giunta una tragica notizia, il ritrovamento del corpo di una ragazza di 17 anni, il suo cadavere è stato ritrovato dopo 10 giorni, morta durante le proteste (Fonte: Ansa.it).

AO