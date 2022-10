Con i mozziconi di sigaretta si riempono peluche di orsetti, l’imbottitura è ricavata dai “resti” delle sigarette, separati in fibre, puliti e sbiancati dopo essere stati raccolti per le strade. Non solo una novità economica, ma anche ecologica! Una trovata senza precedenti, che potrebbe rivoluzionare il pianeta Terra. Attuando un’idea “partorita” dall’imprenditore Naman Gupta; trasformare un rifiuto in un giocattolo, un nuovo metodo per riciclare.

In India, quasi 267 milioni di persone fanno uso di tabacco, un dato fornito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo Stato dell’India è uno dei paesi più inquinati del mondo.

AO