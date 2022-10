06.30 – Non accenna a diminuire d’intensità il conflitto in Ucraina. Durante la notte le milizie russe hanno bombardato la città di Kharkiv, prendendo di mira un’infrastruttura nel distretto Osnovyanskyi. In base a quanto diffuso dal Kyiv Independent sul luogo è scoppiato un incendio ma non si altre in relazione al possibili vittime o feriti. A convalidare la notizia dell’attacco su Kharkiv, città sita nel Nord-Est dell’Ucraina, il sindaco Ihor Terekhov. (foto di repertorio)

FMP