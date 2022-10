Migranti. Morte in un drammatico naufragio 15 donne a largo della Grecia

Continua il flusso dei migranti economici che tentano di giungere in Europa. E’ di ieri notte la notizia, diffusa dalla Guardia Costiera ellenica, di un tragico naufragio nel quale hanno perso la vita 15 donne che viaggiavano presumibilmente a bordo di un grosso gommone. I corpi delle malcapitate, apparentemente tutte africane, sono stati rinvenuti vicino l’isola di Lesbo.

Purtroppo non è l’unico naufragio della zona del quale si apprende in questi ultimi giorni. Sempre in base alle notizie della Forze dell’Ordine greche una barca a vela con a bordo 95 persone è affondata nel quadrante marino vicino all’isola di Kythira, a Sud del Peloponneso.

Su quest’ulteriore disgrazia non c’è ancora un bilancio ufficiale delle vittime ma si teme il peggio. Il traffico illegale di esseri umani garantisce alle organizzazioni criminali laute entrate a fronte di rischi elevatissimi per gli sfortunati che decidono di intraprendere veri e propri viaggi della speranza.

FMP