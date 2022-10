Alle 13.45 del 5 Ottobre, tre squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Armando Falconi a Milano per soccorrere una donna di 69 anni caduta per il cedimento di una grata in un palazzo residenziale per circa 6 mt di altezza. La signora è stata riportata in superficie dalla squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) e trasportata in autoambulanza all’ospedale Niguarda in codice giallo.

