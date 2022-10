PNRR. Tajani: Nessuno stravolgimento ma serve flessibilità

(DIRE) Roma, 6 Ott. – “Sul Pnrr bisogna lavorare intensamente portando a termine tutti gli impegni presi. Non si tratta di fare polemiche ma di risolvere i problemi con serietà e determinazione per spendere bene i soldi che l’Europa ci ha inviato e ci invierà”.

Lo dice il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, parlando con i cronisti fuori Montecitorio. “Abbiamo detto dall’inizio che serve flessibilità per apportare dei cambiamenti non strutturali, che non vuol dire stravolgere il Pnrr. Parlando con Bruxelles, e questo è fondamentale, si possono portare degli aggiustamenti. Questo non significa stravolgere ma aggiustare”, aggiunge. (Anb/ Dire) 18:16 06-10-22