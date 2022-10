USA, Petrolio schiaffo dell’Opec+

09:05 – Il cartello dei maggiori paesi produttori di petrolio decide di ridurre la produzione di due milioni di barili al giorno, tendando di sostenere i prezzi del greggio e sfidando l’Occidente sotto caro-energia.

La reazione del Presidente Joe Biden non si è fatta attendere, definendo la scelta come “miope“. La Casa Bianca ha tentato fino alla fine di fare pressione sull’Opec+ affinché non procedesse ad un taglio che rischia di far salire i prezzi ad un mese dalle elezioni di metà mandato.

L’Arabia Saudita ha dunque deciso di schierarsi con la Russia e spingere per una riduzione della produzione, voltando le spalle agli alleati americani e riaccendendo critiche contro la Casa Bianca. (Fonte ANSA)