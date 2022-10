Antiochia, scoppiano quattro pneumatici durante l’atterraggio, collassano i carrelli, terrore su un aereo

I passeggeri scendono dagli scivoli dell’aereo appena atterrato

A un aereo della T.A. sono esplosi quattro pneumatici durante l’atterraggio all’aeroporto di Antakya, in Turchia ieri mattina alle 03:18. I 104 passeggeri e sei membri dell’equipaggio a bordo del volo sono stati evacuati tramite scivoli d’emergenza, nessuno è rimasto ferito. Il Boeing della T.A. aveva operato il volo nazionale tra gli aeroporti di Istanbul e Antakya Hatay. Durante l’atterraggio ad Antakya, tuttavia, l’aereo ha subito diverse esplosioni di pneumatici. I servizi di emergenza si sono precipitati sull’aereo per schiumare i freni surriscaldati e il carrello di atterraggio, l’equipaggio ha effettuato un’evacuazione di emergenza. La compagnia aerea ha cancellato il volo di ritorno verso Istanbul. “Terrore puro, ha detto un passeggero. C’è stato panico, il fumo stava uscendo dalle ruote. Il pilota ha ordinato a tutti di evacuare dagli scivoli ed è avvenuto in maniera ordinata”. L’aeroporto rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato chiuso subito dopo l’incidente, ma le altre piste sono state successivamente riaperte. Solo la pista dove è avvenuto l’incidente è tuttora chiusa. Il video che riportiamo è stato pubblicato sui social: https://www.itemfix.com/v?t=amv9qp&jd=1

