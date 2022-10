Il Co.re.com. Calabria indice la terza edizione del concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul Web” – anno 2022

L’obiettivo è promuovere un utilizzo consapevole del Web, solo chi ne è in possesso può navigare in relativa serenità sfruttando le immense opportunità della rete, tutelandosi, al contempo, dai suoi fenomeni deleteri, quali, in particolare, Cyberbullismo, Revenge porn, Fake news, Hate speech.

Il concorso è indirizzato AGLI STUDENTI frequentanti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, le Università e le Accademie. I premi consistono in buoni per l’acquisto di materiale informatico utile per il percorso formativo e destinati ai vincitori delle quattro categorie previste. All’autore/al gruppo di autori delle prime due opere vincitrici delle categorie Scuola primaria, Scuola secondaria di 1° grado, Scuola secondaria di 2° grado, Università/Accademia, andranno buoni del valore, rispettivamente, di € 500,00, € 1.000,00, € 1.500,00, € 2.000,00. La domanda di partecipazione, le opere e la documentazione richiesta a corredo dovranno pervenire, secondo le modalità descritte nel Bando, entro il (termine perentorio).