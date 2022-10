La Squadra Volante di Imperia sventa tentativo di suicidio di una diciottenne

La Polizia di Stato di Imperia, congiuntamente alla Polizia Locale, interviene su segnalazione di un tentativo di suicidio di una ragazza diciottenne, che era in bilico sulla balaustra del ponte ferroviario sul torrente Impero e che manifestava l’intenzione di lasciarsi cadere nel vuoto.

Dividendosi e cercando di distrarre la giovane che si trovava in stato di evidente confusione, gli operatori della Squadra Volante di Imperia sono riusciti ad avvicinarla, portando in salvo la ragazza nonostante questa rendesse difficile l’intervento degli operatori, divincolandosi ed agitando un coltello, che minacciava di utilizzare su sé stessa.

La prontezza degli operatori ha permesso di mettere in salvo l’adolescente che si è rifiutata di fornire indicazioni sulla propria identità, chiudendosi in un pianto ininterrotto e disperato, fino all’arrivo dell’ambulanza che l’ha trasportata al Pronto Soccorso di Imperia, dove è stata ricoverata nel Reparto di Psichiatria, anche per la presenza sul corpo di precedenti segni di autolesionismo.

