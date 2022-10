Masha Amini sarebbe morta per malattia

I medici che hanno eseguito l’autopsia sul corpo di Masha Amini, hanno confermato che la ragazza sarebbe morta di malattia e non uccisa per mano della polizia morale, quindi non perseguibili alle percosse. Una notizia che è stata riporta alla tv iraniana.

In una nota si può leggere: “È deceduta per insufficienza multiorgano causata da ipossia cerebrale”. La ragazza sarebbe stata operata per un tumore al cervello, l’operazione le avrebbe provocato gravi problemi fisici.

La morte di Masha Amini, ha fatto nascere una rivoluzione, non solo per le strade dell’Iran, ma anche in tutto il mondo. Con oggi sono 21 giorni di proteste, in cui sono morte tantissime persone e molti rivoluzionari sono stati arrestati.

Nella giornata di ieri le autorità hanno negato che Sarina Esmailzadeh , una ragazza di soli 16 anni, sarebbe morta per via delle manganellate inflitte su di lei, pare sia stato invece un suicidio (Fonte: Ansa.it).

AO