Mobilità sostenibile: al via da oggi a Reggio Calabria il nuovo servizio di noleggio monopattini elettrici in sharing

Presentate a Palazzo San Giorgio le modalità del servizio, gestito dalle società Bit Mobility e Bird. Cinquecento i mezzi “green” già operativi in città

La mobilità sostenibile sbarca a Reggio Calabria. A seguito della sottoscrizione di una convenzione con il Comune, sarà attivato partire da oggi, venerdì 7 ottobre, il servizio di noleggio di monopattini elettrici in sharing di BIT Mobility e Bird, aziende leader nel campo della sharing mobility e della micromobilità elettrica. La proposta di noleggio sarà inoltre accompagnata da campagne informative e momenti formativi che mirano a promuovere un corretto utilizzo dei mezzi elettrici in condivisione, la conoscenza del codice della strada e le buone pratiche da osservare per spostarsi nell’ambito della viabilità urbana.

La Città di Reggio Calabria ha scelto dunque di avviare il servizio di noleggio secondo lo schema free floating, appoggiando una forma di mobilità sostenibile ed innovativa che si sta diffondendo rapidamente nelle principali città di tutta Europa. Un nuovo servizio che permette di aumentare l’offerta di mobilità disponibile in città a complemento del trasporto pubblico e a favore dell’intermodalità, in alternativa al traffico veicolare, producendo concreti effetti positivi nella riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Un servizio accolto con grande soddisfazione dal Sindaco f.f. della città di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, che ha evidenziato come tale novità “sia totalmente a costo zero per il Comune che ha concesso alle due aziende che hanno vinto la procedura ad evidenza pubblica, la possibilità di poter esercitare questa attività sul territorio comunale, secondo le normative ministeriali in materia. Crediamo possa essere una novità in grado di incidere positivamente specie per quanto riguarda la mobilità nel centro storico e per quanti hanno quotidianamente necessità di raggiungere uffici e scuole. Invito tutti a scoprire questo servizio, ad utilizzarlo con attenzione e soprattutto ad averne molta cura”.

“È servizio che rafforza quell’idea di sviluppo dell’area metropolitana di Reggio nel contesto della più ampia comunità integrata dello Stretto – ha affermato l’assessore comunale alla Mobilità, Domenico Battaglia – proseguendo lungo il solco già tracciato di una mobilità green e sostenibile. In questa direzione stiamo seguendo tutto il quadro delle opportunità possibili, con l’obiettivo di creare un sistema di collegamenti e trasporto pubblico in grado di agire in modo interconnesso con il porto, l’aeroporto, le ferrovie e l’autorità di sistema. Una strategia chiara che punta ad una città smart, veloce e al passo con i tempi”.

Di servizio molto importante per la città ha poi parlato l’assessora comunale alla Polizia municipale, Giuggi Palmenta, “e per il quale voglio ringraziare il Corpo della Polizia municipale, guidato dal comandante Zucco, gli uffici comunali del settore Mobilità e naturalmente chi ha creduto in questo percorso green che pone Reggio Calabria al pari di tantissime altre città italiane. Un percorso affrontato lo scorso anno nella commissione presieduta dal presidente Carmelo Versace, con il contributo fondamentale dell’allora assessora Mariangela Cama e che oggi vede la luce. Un servizio innovativo che bisogna utilizzare con senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle regole della strada”.

Il servizio di BIT Mobility in pillole

Numero mezzi: 250

Numero hub: oltre 50

Aree a circolazione limitata o vietata: Area pedonale di corso Garibaldi e del lungomare limitate in velocità; un’area centrale intorno a Corso Garibaldi limitata in parcheggio

Parcheggi: circa 15 Bit Point in area a parcheggio limitata (0,3 Kmq)

Prezzi/tariffe: Previsti abbonamenti e pacchetti fino al 90% di sconto rispetto alla tariffa base

Abbonamenti: Easygo, Ride e Unbitable

Dichiara Michela Crivellente (Ceo di BIT Mobility): “Ringraziamo l’amministrazione comunale per la collaborazione e la fiducia che ci è stata accordata nel scegliere il nostro servizio di noleggio di monopattini elettrici. Una scelta lungimirante, che denota sensibilità e attenzione per i temi riguardanti la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni oltre alla salvaguardia dell’ambiente”.

Focus sull’Azienda

BIT Mobility è un’azienda nata nel 2019 a Verona, attiva nel settore della sharing mobility, la cui mission è ridurre la congestione del traffico e le emissioni di CO2 nelle piccole e grandi città italiane, offrendo una reale alternativa all’automobile che sia economica e rispettosa dell’ambiente. Presente in più di 25 città italiane, BIT Mobility mette a disposizione dei centri urbani una flotta di moderni monopattini e scooter elettrici. Si tratta di mezzi alimentati da energia elettrica, facilmente reperibili e semplici da usare grazie all’App dedicata, ideati per diventare una soluzione green e comoda per la mobilità urbana.

https://bitmobility.it/

Il servizio di Bird in pillole

Numero mezzi: 250

Aree a circolazione limitata o vietata: Area pedonale di corso Garibaldi e del lungomare limitate in velocità; un’area centrale intorno a Corso Garibaldi limitata in parcheggio

Parcheggi: Sistema di parcheggio in free floating

Abbonamenti: Ride Pass (Abbonamenti giornaliero e mensile)

Dichiara Cristina Donofrio, General Manager, Italia, Bird “Ci congratuliamo con la città di Reggio Calabria per il suo impegno ad offrire un servizio di mobilità conveniente ed accessibile per i residenti e turisti della Città e siamo orgogliosi di supportare i suoi abitanti nel passaggio a soluzioni di trasporto ecosostenibili”

Focus sull’Azienda

Fondata nel 2017 e leader nel settore della micromobilità, Bird offre un’opzione di trasporto “dell’ultimo miglio” rispettosa dell’ambiente, inclusiva e affidabile. Fino ad oggi, abbiamo fornito oltre 100 milioni di corse agli utenti di 4 continenti in oltre 450 città in tutto il mondo e solamente nel 2021 i nostri veicoli hanno permesso ai nostri utenti di risparmiare milioni di litri di carburante e migliaia di tonnellate di CO2. Bird metterà al servizio del Comune di Reggio Calabria tutta l’esperienza accumulata in più di 30 Paesi nel mondo per offrire ai residenti e turisti della Città un servizio di micromobilità all’avanguardia, con veicoli di qualità superiore e tutte le tecnologie più avanzate del settore.

https://www.bird.co/it

Comunicato Stampa