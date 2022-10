Calenda: M5S di sinistra? Non credo, populisti come l’uomo qualunque

Parlano poco di scuola, istruzione, formazione e molto di sussidi

(DIRE) Roma, 8 Ott. – “Faccio molta difficoltà a pensare che M5S sia di sinistra, mi sembra molto l’Uomo qualunque come movimento”. Carlo Calenda, segretario di Azione, lo dice su La7 riferendosi al Fronte dell’Uomo Qualunque, movimento e partito fondato a Roma nel 1944 da Guglielmo Giannini.

Quelli del M5S “li ho sentiti parlare molto poco di scuola, di istruzione, di formazione, di sanità, hanno parlato molto di sussidi”, dice Calenda, “siccome il centro del messaggio di sinistra è l’emancipazione, il fatto di dare gli strumenti alle persone che sono in una condizione svantaggiata per fare il loro percorso di vita, io credo che in M5S non ci sia niente di sinistra ma una cosa molto più vecchia, che in Italia è il populismo dell’l’Uomo qualunque”. (Ran/Dire) 20:55 08-10-22