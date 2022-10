Catania. Un arresto della Polizia di Frontiera per violenza sessuale

La Polizia di Stato ha arrestato uno straniero in ottemperanza ad un ordine di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale.

Nello specifico, lo scorso 6 Ottobre, personale della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Catania, intorno alle ore 08.30 circa, durante un’attività di verifica documentale eseguita nei confronti dei passeggeri di un volo in arrivo da Iasi (Romania), è stato tratto in arresto un cittadino rumeno 35enne, sul quale pendeva un’ordinanza della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Palermo e della Procura della Repubblica di Agrigento in riferimento ad un episodio di violenza sessuale perpetrato nel 2015 nei confronti di una minore con parziale deficit mentale.

A conclusione degli atti di rito l’arrestato veniva associato presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania a disposizione della A.G. competente.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Catania/articolo/13026341461ec2190248664541