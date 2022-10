Forza Italia prende definitivamente le distanze da Minicuci: Parla a titolo personale, non parli più a nome del CDX

Occhiuto sta facendo un ottimo lavoro, sui due FF ha ragione

Durante la seduta di ieri del Consiglio Comunale, a seguito delle dichiarazioni del Consigliere della Lega Nino Minicuci, che attribuiva al Governatore Occhiuto le responsabilità di non saper affrontare le emergenze nella sanità e su altre questioni, il gruppo di Forza Italia prende definitivamente le distanze.

Già ieri in aula il capogruppo Federico Milia, ha stabilito una posizione ferma e chiara nel suo intervento a nome del gruppo: “Ci dispiace che il consigliere Minicuci pensi questo, parla però a titolo personale, apprezziamo che anche il capogruppo della Lega si sia ben guardato dal sottoscrivere certe dichiarazioni.

Il Presidente Occhiuto sta facendo un ottimo lavoro su tutti i fronti, e ha ragione a dire che con tutte le risorse messe a disposizione per la nostra Città, il fatto che restino inutilizziate sia solo a causa della totale incapacità dei due facenti funzioni e della maggioranza di centrosinistra che tiene in ostaggio una città”

Annunciamo quindi una volta per tutte che il consigliere Minicuci da questo momento in poi parlerà esclusivamente a nome suo, d’altronde non è la prima volta che Minicuci apre alla maggioranza, soprattutto quando si è trattato di sostenere il bilancio alla Città Metropolitana che è l’atto politico più significativo di un ente, ci siamo ritrovati a costatare il voto favorevole del Minicuci. L’abbiamo sostenuto con convinzione, ma è evidente che non può più rappresentare in alcun modo i valori e la linea del CdX.