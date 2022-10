Il Canada vieta l’ingresso a più di 10.000 funzionari iraniani

Il Canada ha decido di vietare l’ingresso in paese a più di 10.00 funzionari iraniani, per via della repressione sui civili che sta avvenendo in Iran, le forze dell’ordine iraniane stanno cercando di reprimere i rivoluzionari di Masha Amini, la 22 enne arrestata e picchiata dalla polizia morale, solo perché indossava l’hijab in modo scorretto, la ragazza per le ferite riportate è morta dopo qualche giorno.

Una decisa presa dal Premier Canadese Justin Trudeau, definendo il regime iraniano come “omicida”, queste le sue parole: “Si tratta di una misura che è stata utilizzata solo nelle circostanze più gravi contro regimi che hanno commesso crimini di guerra o genocidi, come in Bosnia e Ruanda“ (Fonte: Skytg24.it).

AO