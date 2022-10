Mondiale Femminile: l’Italia domina la Cina 3-0 e ottiene il 1° posto della pool E

Rotterdam (Olanda). Una grande Italia ha dominato la Cina 3-0 (26-24, 25-16, 25-20) nell’ultima gara della 2a fase del Campionato del Mondo 2022. Un successo netto e meritato per le campionesse d’Europa, grazie al quale le 8 vittorie e i 25 punti conquistati garantiscono l’aritmetico primo posto nella pool E. Le ragazze di Mazzanti, già sicure da ieri del pass per i quarti di finale, torneranno in campo martedì 11 ottobre ad Apeldoorn per affrontare la 4a classificata della pool di Rotterdam. Per conoscere il nome di un’avversaria tra Brasile, Giappone, Cina e Belgio, bisognerà aspettare l’esito delle ultime sfide in programma tra oggi e domani.

Nel match di oggi la migliore marcatrice è stata Paola Egonu, autrice di una gran prova coronata da 25 punti (2 aces e 2 muri). In grande spolvero anche la coppia centrale Lubian (9 punti) – Danesi (12 p. e 4 muri). All’appello non è mancato il solito contributo di Sylla (10 p.) e Bosetti, molto efficace in battuta. Orro ha gestito con brillantezza il gioco delle azzurre e De Gennaro ha diretto come al solito magistralmente la ricezione e la difesa italiana.

La nazionale tricolore si è schierata in campo con unica novità rispetto a ieri, Marina Lubian ha preso il posto di Cristina Chirichella tenuta a riposo precauzionale. Confermato il resto della formazione: Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, al centro Danesi, libero De Gennaro.

Nel primo set le due squadre sono partite forte e il duello s’è accesso immediatamente (7-8). Le asiatiche hanno tentato di mettere in difficoltà le azzurre con la battuta, ma una grande Paola Egonu ha spinto le compagne sul (15-13). Orro si è affidata spesso al centro e Marina Lubian si è fatta trovare pronta, facendo male alle avversarie anche al servizio (21-19). Le campionesse d’Europa hanno viaggiato spedite fin sul (24-21), però non sono riuscite a concretizzare nessuna delle tre palle set e la Cina ha trovato la parità (24-24). Le cose sono andate diversamente al quarto tentativo e Paola Egonu (10 punti) ha fissato il punteggio sul (26-24). Al rientro in campo le ragazze di Mazzanti hanno fatto la voce grossa (7-4). Egonu e Bosetti hanno messo in grandissima difficoltà la ricezione avversaria e le cinesi hanno accusato il colpo (12-5). Il muro azzurro ha funzionato alla perfezione (ottima Danesi) e l’attacco della Cina non ha potuto nulla (19-10). Il finale ha confermato la superiorità delle ragazze di Mazzanti e il set si è chiuso con un netto (25-16).

Le azzurre hanno tentato di ripetere il copione nel terzo parziale (10-8), tuttavia la Cina ha opposto più resistenza (10-11). Dopo una breve fase d’equilibrio, a rompere la parità sono state Egonu e compagne (17-14). Una volta al comando, la nazionale tricolore ha gestito il vantaggio, e le cinesi sono state costrette a cedere (25-20).

DAVIDE MAZZANTI: “Oggi sono felice, soprattutto perché noi abbiamo bisogno di sentire le sensazioni giuste. Sono molto contento per le ragazze, sono proprio queste sensazioni che a volte servono per farci giocare la pallavolo che ci piace. Forse fino a ora non le avevamo sentite del tutto.

Contro la Cina le ragazze sono state creative. Siamo andati in crescendo; nel primo set siamo stati un po’ conservativi e per assurdo quando accade diventiamo più fallosi. Con il passare del tempo abbiamo cominciato a fare sempre meglio. Siamo stati aggressivi in battuta, il muro-difesa ha funzionato veramente bene e, inoltre, l’attacco ha continuato a essere creativo. Dal secondo set in poi siamo andati sempre meglio.

Ora vedremo contro chi giocheremo nei quarti di finale. La formula di questo mondiale è un po’ strana, però non ci facciamo troppi pensieri su chi sarà la nostra avversaria, la cosa importante sarà entrare in campo con le stesse sensazioni che ci hanno accompagnato in questi mesi.

Quando entri sul terreno di gioco lo fai cercando di fare il massimo, noi siamo sicuri che nessuno ci regalerà niente. Quando arrivi a disputare queste partite non hai nulla da perdere. Noi sappiamo quello vogliamo, sappiamo imprimere il gioco, sappiamo dettare il ritmo e ripeto che è proprio la fiducia che abbiamo nel nostro ritmo a fare la differenza”. LA VIDEO-INTERVISTA QUI

MARINA LUBIAN: “Sono molto contenta, avevo tanta voglia di sfruttare questa opportunità. Abbiamo fatto una grande partita; è andato tutto bene, dalla battuta al muro difesa, fino all’attacco. Sono davvero contenta per la squadra, siamo riuscite ad esprimerci al meglio. Credo che oggi abbiamo disputato una partita completa dal punto di vista di tutti i fondamentali. Abbiamo dimostrato quello che siamo, ma c’è ancora tanta strada da fare. Ora iniziano le partite decisive, questo è il motivo per cui uno sportivo lavora tutti i giorni. Noi siamo pronte”. LA VIDEO-INTERVISTA QUI

2a Fase (4-9 ottobre) – Gironi e Classifiche Pool E e F

Pool E (Rotterdam): Italia 8V 25p, Brasile 7V 20p, Giappone 6V 18p, Cina 6V 17p, Belgio 5V 15p, Olanda 4V 13p, Porto Rico 2V 6p, Argentina 2V 5p.

Pool F (Lodz): Serbia 8V 23p, Stati Uniti 6V 18p, Turchia 6V 17p, Polonia 5V 15p, Rep. Dominicana 4V 14p, Canada 4V 12p, Thailandia 4V 10p, Germania 3V 10p.

Risultati e Calendario (Pool E – Rotterdam)

7 ottobre, ore 14.15: Giappone-Porto Rico 3-0 (25-16, 25-19, 25-21)

7 ottobre, ore 17.15: Italia-Argentina 3-0 (25-19, 25-18, 25-17)

7 ottobre, ore 20.15: Brasile-Olanda 3-0 (25-19, 25-19, 25-20)

8 ottobre, ore 13.30: Italia-Cina 3-0 (26-24, 25-16, 25-20)

8 ottobre, ore 17: Brasile-Belgio

9 ottobre, ore 12.30: Cina-Belgio

9 ottobre, ore 15.30: Giappone-Olanda

9 ottobre, ore 18.30: Porto Rico-Argentina

Risultati e Calendario (Pool F – Lodz)

7 ottobre, ore 15 (Sport Arena): Serbia-Thailandia 3-0 (25-23, 25-17, 25-15)

7 ottobre, ore 17.30 (Atlas Arena): Stati Uniti-Turchia 3-1 (25-22, 21-25, 25-20, 25-22)

7 ottobre, ore 19 (Sport Arena): Rep. Dominicana-Germania 3-1 (19-25, 25-18, 25-22, 25-18)

7 ottobre, ore 20.30 (Atlas Arena): Polonia-Canada 3-2 (25-18, 19-25, 16-25, 25-23, 15-5)

8 ottobre, ore 15 (Sport Arena): Stati Uniti-Thailandia

8 ottobre, ore 17.30 (Atlas Arena): Serbia-Turchia

8 ottobre, ore 19 (Sport Arena): Rep. Dominicana-Canada

8 ottobre, ore 20.30 (Atlas Arena): Polonia-Germania

