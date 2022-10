Nardò. “Giocattoli e cocaina”, pacco sospetto dall’Olanda, gli agenti sequestrano 3,196 kg di cocaina purissima

Nel corso del servizio del contrasto al dilagante fenomeno del consumo e traffico di sostanze stupefacenti, ieri 07.10.2022 alle ore 21.00 circa, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò, a seguito di segnalazione si recavano presso un’azienda di spedizioni ubicata nel Comune di Galatone, dove un intermediario logistico di spedizioni internazionali di una piattaforma on-line, aveva manifestato i suoi dubbi in merito ad un plico internazionale proveniente dall’Olanda ricevuto tramite corriere.

L’uomo, seguendo le indicazioni sul documento di accompagnamento avrebbe dovuto aprire il pacco, ma nel corso delle sue mansioni si è accorto che il peso della scatola era eccessivo rispetto al contenuto ed ha così allertato la Polizia di Stato.

Giunti sul posto gli agenti ispezionavano il plico ed all’interno rinvenivano due ulteriori plichi sigillati contenenti dei giocattoli in plastica leggera destinati ai bambini, ma effettivamente il peso della scatola era eccessivo rispetto al contenuto, così hanno proceduto a sezionare le pareti dell’imballaggio scoprendo, celati all’interno di esse, dei pannelli in policarbonato alveolare di colore blu, contenenti polvere bianca, per un peso totale lordo pari a 3,195 (tre/centonovantacinque) chilogrammi.

La sostanza a seguito di test cromatico (Narcostest) ha dato positività per sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Dell’operazione è stato notiziato il P.M. di turno che ha disposto il sequestro di tutto il materiale rinvenuto, lo stesso è stato messo a disposizione dell’A.G. per il proseguo delle indagini.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Lecce/articolo/11706341656917f2d256884339