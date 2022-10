Perugia. Va alla ricerca di funghi e non fa ritorno a casa, 75enne ritrovato dalla PdS e dai VdF

Era uscito a bordo della propria auto per andare alla ricerca di fughi nelle campagne del tifernate. Quando alle 21 non lo hanno visto rincasare, i familiari hanno provato a contattarlo al telefono ma è risultato irraggiungibile. Preoccupati, hanno subito allertato il Numero Unico di Emergenza Europeo e chiesto aiuto alla Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello.

Gli operatori dell’Ufficio Controllo del Territorio, dopo aver appreso dal figlio che l’ultima conversazione con il padre era avvenuta alle 19, su disposizione del Pubblico Ministero, hanno immediatamente avviato l’attività di rintraccio facendo ricorso alla localizzazione tramite utilizzo delle celle telefoniche, notando che l’ultimo posizionamento dell’uomo era avvenuto in località Meltina, alle ore 20 circa.

Attivato il protocollo persone scomparse da parte della Prefettura, gli agenti e i Vigili del Fuoco si sono subito messi alla ricerca dell’uomo nelle campagne di Lisciano Niccone, località nella quale intorno alle ore 2 era stato segnalato l’ultimo passaggio prima di perdere le tracce.

La mattina seguente, il 75enne ha chiamato il figlio fornendo alcune informazioni utili al suo rintraccio consentendo agli operatori del Commissariato, del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e dei Vigili del Fuoco di ritrovarlo in località San Lorenzo Bibbiana. Sentito dai poliziotti, l’uomo – in buono stato di salute – è stato accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Scongiurato il pericolo, i familiari hanno ringraziato il personale intervenuto per il prezioso aiuto. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Perugia/articolo/2301634140764c937533820900