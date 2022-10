Covid. 34.444 nuovi casi e 41 decessi nel Paese

17.50 – In Italia sono 34.444 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, in calo se si considerano quelli del giorno precedente 43.716.

Oggi si sono registrati anche meno decessi, con una netta diminuzione: da 60 soggetti a 41. In totale nelle ultime 24 ore sono stati processati 170.238. Il tasso di positività al covid registrato in Italia è al 20,2% (-0,1%). Sono invece in aumento i ricoveri nei reparti ordinari (+210) e nelle terapie intensive (+17). Questo in base ai dati forniti dal Ministero della Salute.