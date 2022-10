Roma, Arte: Silvana Marrapodi debutta nella Galleria Internazionale Area Contesa Arte

Inaugurata a Roma “Universi Espressionisti”, mostra personale di Silvana Marrapodi, presso la Galleria Internazionale Area Contesa Arte di Teresa Maria e Tina Zurlo, in Via Margutta n.90. L’artista ha esposto 5 sue opere ispirate a universi immaginari e lontani, 3 di esse sono relative al periodo antecedente la pandemia di Coronavirus e i successivi lockdown, infatti risentono della tranquillità e del cambiamento del periodo. Le altre due invece, su tela, sono state realizzate nel mese di Agosto 2022, dopo il lockdown e lo scoppio della guerra in Ucraina, i toni infatti sono più scuri e i soggetti più marcati.

Laureata in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Silvana Marrapodi scopre, fuori dal percorso di studi, la pittura con spray acrilici su supporti riciclati, alla quale si innamora immediatamente.

“Sgomento”, l’opera più grande presente in Galleria, raffigura l’urbanizzazione costante che l’uomo compie, coprendo il suolo tolto alla natura. Tuttavia gli edifici sembrano sorpresi nello scoprire un cielo sconfinato sopra di loro.

“Incanto”, l’opera più intensa presentata, raffigura l’incontro di due astri, un pianeta e una cometa realizzata con polvere di vetro. L’opera raffigura dunque gli incontri della vita umana che possono essere sia eterni che momentanei.

“Confusi” è un’opera realizzata ispirandosi ad un’amica che pratica l’action painting. L’opera raffigura un momento di cambiamento ed evoluzione dell’artista, che viene evidenziato dalla galassia in formazione.

“Chiavi di Volta” raffigura elementi architettonici della città di Petrizzi, località visitata durante il periodo estivo. Gli elementi entrano ed escono dai pianeti, quasi scomparendo dietro essi, rappresentazione del costante abbandono dei borghi interni della Calabria.

“Spettatori” è ispirata al borgo di Montauro. Sulla sinistra emerge la Grangia di Sant’Anna, granaio della città, sulla destra invece si innalza sopra il Borgo la Chiesa Matrice San Pantaleone. Le case sono ritratte come spettatori di un mondo in cambiamento che mantiene i suoi rapporti con il passato.

Presente all’inaugurazione l’artista e critico d’arte Mario Salvo, il quale afferma: “Noto la presenza costante di 7 pianeti, raffiguranti le 7 Virtù e i 7 Vizi Capitali. Si ha un’evoluzione nella costruzione dei pianeti sulla tela, prima sono sparsi e in seguito è come se fossero inanellati in un circuito. Interessante il legame tra i vizi, le virtù e i pianeti, a cui il fruitore liberamente dà ad ogni pianeta una interpretazione personale. Egregia la tecnica e l’espressività delle opere.”

Afferma Teresa Maria Zurlo: “I pianeti possono rappresentare sia i Peccati che la nascita di un nuovo Mondo o di un percorso materico o spirituale. L’interpretazione delle opere è dunque molto vasta.”

