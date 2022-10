USA, poliziotto spara ad un ragazzo che mangia in un parcheggio

11:00 – Un poliziotto di San Antonio è stato licenziato per aver sparato ad un 17enne mentre mangiava in un parcheggio di McDonald’s. L’agente avrebbe dunque violato le norme e le procedure della Polizia. L’incidente è avvenuto la scorsa settimana ed il ragazzo è ancora ricoverato in ospedale.

La Polizia, ha stabilito che l’agente si trovava nel parcheggio per rispondere ad una chiamata di emergenza, quando ha notato la vettura con dentro il ragazzo e l’ha scambiata per un’auto precedentemente scappata il giorno prima alla polizia.

Secondo la ricostruzione, il poliziotto, dopo aver chiamato i rinforzi, si avvicinò alla macchina ed aprì il fuoco appena il ragazzo accese la macchina. (Fonte TGCom 24).