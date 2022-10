Addio ad Angela Lansbury. L’attrice è morta la scorsa notte nella sua casa di Los Angeles all’età di 96 anni. A comunicarlo i figli ai media americani. L’attrice, di origini britanniche, è diventata famosa in Italia soprattutto per la serie tv “La signora in giallo” in cui interpretava l’indimenticabile Jessica Fletcher. Nella sua lunga carriera è stata anche la domestica che in “Angoscia” tormenta Ingrid Bergman e la sorella maggiore di Liz Taylor in “Gran Premi”.