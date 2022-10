Governo. Gelmini: Oggi nuovo inizio con azione-IV, con serietà ed impegno

(DIRE) Roma, 11 Ott. – Oggi è “un nuovo inizio, anche perchè mi sono candidata con Azione-Italia viva in cui ho ritrovato i valori europei, liberali, moderati che mi hanno sempre contraddistinto”. Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie uscente, già esponente di Forza Italia e ora neosenatrice di Azione, lo dice a margine delle procedure dì registrazione a Palazzo Madama.

Azione-Italia viva che è risultato il partito “più votato dai giovani, in cui c’è una componente femminile importante”, ricorda Gelmini. Ciò detto, siamo in una “fase non facile” e “c’è bisogno di abnegazione, serietà, impegno”, avverte Gelmini, che rivolge “un augurio all’Italia e al nuovo governo, perchè come dice Mario Draghi i governi passano ma l’Italia resta”. (Ran/Dire) 19:11 11-10-22