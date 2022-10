La Gran Bretagna infliggerà nuove sanzioni all’Iran

Liz Truss, assieme al suo Governo britannico, ha comunicato che infliggerà nuove sanzioni allo Stato dell’Iran, in particolar modo alla “condotta” della polizia morale. Una decisione presa in merito a quanto sta accadendo in Iran da quasi un mese, dopo la morte di Masha Amini.

Non solo le forze dell’ordine iraniane, ma nel mirino delle misure punitive rientreranno pure alcune figure politiche, ciò è stato reso noto da Forgein Offic, l’Ufficio del Ministero degli esteri del Regno Unito (Fonte: Ansa.it).

AO